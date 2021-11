Die SPD- und die FWG-Fraktion in Kottweiler-Schwanden wollen keine neuen Schottergärten mehr. Deshalb beantragten sie im Gemeinderat eine Satzung, die das im Neubaugebiet verbietet. Durch diese Schottergärten werde Lebensraum für Tiere und Pflanzen vernichtet, so die zwei Fraktionen. Dabei geht es ihnen um die Gärten, die neu angelegt werden. Die bereits vorhandenen hätten Bestandsschutz. Im Hinblick auf das Neubaugebiet sollte man zeitnah reagieren. Die Verwaltung wurde in der Sitzung des Gemeinderats letzte Woche beauftragt, eine Gestaltungssatzung zu erarbeiten und dem Gemeinderat zur Beratung vorzulegen.