Das viele Licht, gerade in Städten, mache die Nächte immer heller. Das schade allerdings nachweislich Umwelt, Natur und Mensch, teilt die Stadtverwaltung mit. Deshalb beteiligt sich die Stadt am Freitag, 23. September, ab 22 Uhr an der Earth Night. Anders als bei der Earth Hour im März, bei der das Licht weltweit für eine Stunde ausgeschaltet wird, macht die Earth Night auf den steigenden Lichtkonsum und die damit einhergehende Lichtverschmutzung während der ganzen Nacht aufmerksam. „Licht aus für eine ganze Nacht“, heißt das Motto. Die Stadt hofft auf tatkräftige Unterstützung aus der Bevölkerung am Freitag.

Im Zuge der vom Stadtrat beschlossenen Energieeinsparungen ist bereits seit Mitte Juli die Beleuchtung mehrerer Gebäude, Denkmäler und Wahrzeichen in der Stadt bis auf Weiteres abgeschaltet, darunter die Beleuchtung der Fruchthalle, des Rathauses oder der Burgruine Hohenecken. „Das Thema Energiesparen ist angesichts der befürchteten Gasmangellage überaus aktuell. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Licht und dem damit einhergehenden Energieverbrauch ist aufgrund der Energiepreissteigerung aber eben auch mit Blick auf die Auswirkungen des zunehmenden Lichtkonsums wichtiger denn je!“, sagt Umweltdezernent Peter Kiefer. Er appelliert daher an die Bürger: „Machen Sie mit bei der Earth Night und setzen Sie am 23. September ab 22 Uhr ein klares Zeichen gegen Lichtverschmutzung und für unsere Umwelt“. Weitere Informationen zur Earth Night gibt es im Internet unter www.earth-night.info.