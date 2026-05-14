Die queeren Vereine und Initiativen aus Kaiserslautern laden für Samstag, 16. Mai, zu Informations- und Aktionsständen in die Fußgängerzone ein.

Anlass ist der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit, der jedes Jahr rund um den 17. Mai gefeiert wird, teilt der Verein Queeres Zentrum Kaiserslautern mit. Es werde daran erinnert, dass Homosexualität am 17. Mai 1990 aus dem Diagnoseschlüssel der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) gestrichen wurde. Das Queere Zentrum Kaiserslautern betont, dass Queere Menschen auch in Deutschland mit Diskriminierung, Hatespeech, gesellschaftlicher Polarisierung und gewaltsamen Übergriffen konfrontiert werden. Mit dem Aktionstag solle ein deutliches Zeichen für Respekt, Sichtbarkeit und Solidarität gesetzt und auf den Anstieg queerfeindlicher Gewalt aufmerksam gemacht werden.

Parallel zum Kinderfest „Fun & Action in der City“ beteiligen sich die queeren Initiativen mit einem familienfreundlichen Begleitprogramm: An den Ständen warten unter anderem bunte Luftballons, Kindertattoos, Ausmalbilder, Quizfragen und kreative Mitmachaktionen auf die Gäste.