Gleich mehrere Anzeigen hat sich am Mittwoch eine 39-Jährige aus Kaiserslautern eingehandelt. Die Frau stritt sich zunächst am Nachmittag mit ihrem Ex-Freund auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Lauterstraße in Otterbach. Als die vom 35-Jährigen informierte Polizei eintraf, war die Frau mit ihrem Hund jedoch schon weg.

Drogen im Auto

Sie hatte allerdings ihren Wagen unverschlossen stehen lassen, aus dem sie im Streit zuvor persönliche Gegenstände auf den Platz geworfen hatte. Darunter befand sich eine Marihuana-Pfeife – den Haschisch-Brocken dazu entdeckten die Beamten im Auto. Wie sich herausstellte, gehörte die Pfeife dem Ex-Freund. Die Drogen sind jedoch mutmaßlich der 39-Jährigen zuzuordnen. Gegen das Ex-Paar wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Hund nicht im Griff

Noch während die Beamten sich um die Sicherung des unverschlossenen Autos kümmerten, kam eine Hundebesitzerin dazu. Ihr Tier war von einem anderen Hund angefallen worden, wodurch sie selbst stürzte und sich leicht verletzte. Auch die Halterin des fremden Hundes kam hinzu. Dabei handelte es sich um die 39-Jährige. Gegen sie wird nun auch wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Alkoholtest zeigt 2,13 Promille

Während die Beamten der Frau den Sachverhalt erörterten, stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 2,13 Promille. Zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt stellten die Polizisten zudem den Fahrzeugschlüssel sicher. Den Hund der 39-Jährigen nahm ein Bekannter in seine Obhut. Es soll nun geprüft werden, ob die Frau geeignet ist, einen Hund zu halten.