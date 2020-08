Ein Mann aus dem Stadtgebiet hat am Donnerstagnachmittag eine Anzeige kassiert, weil er sich in einer Apotheke in der Innenstadt uneinsichtig und aggressiv verhalten hat. Die Mitarbeiter hatten gegen 16 Uhr die Polizei verständigt.

Der 40-jährige Mann war nach Angaben der Polizei stark alkoholisiert, hatte das Geschäft ohne Mund-Nasen-Schutz betreten und war – trotz mehrfacher Aufforderung durch das Personal – nicht nach draußen gegangen. Zudem weigerte er sich trotz mehrmaliger Aufforderung, seine Schutzmaske anzuziehen.

Eine Polizeistreife konnte den Mann in Höhe des Fackelbrunnens ausfindig machen. Schon beim Anblick der Einsatzkräfte schrie er laut umher und brüllte auch vorbeikommende Passanten an, so dass diese einen großen Bogen um den Mann machten. Auch dem Polizeibeamten schrie er lautstark – aber unverständlich – entgegen. Einem Platzverweis kam der Mann nicht nach, weswegen er in Gewahrsam genommen wurde. Ein Alkohol-Schnelltest ergab bei dem 40-Jährigen einen Wert von 2,75 Promille.