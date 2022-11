Die FCK-Portugiesen wollen in die Bezirksliga aufsteigen und natürlich auch am Sonntag (14.30 Uhr, Fröhnerhof) punkten, in unserem „Spiel des Tages“, der Partie gegen die TSG Kaiserslautern (Fußball-A-Klasse).

Marcio da Silva (Sportlicher Leiter der FCK-Portugiesen):

„Der Sieg über den Tabellenführer ASV Winnweiler hat uns natürlich viel Selbstvertrauen gegeben. Klar, dass wir im Spiel gegen die TSG Kaiserslautern nachlegen wollen. Aber wir treffen da auf eine Mannschaft, die schwer einzuschätzen ist. Tritt sie in Bestbesetzung an, dann bekommen wir es mit einem schlagkräftigen Team zu tun. Das Hinspiel endete unentschieden. Da hatten wir etwas Glück, dass wir nicht verloren haben. Insofern haben wir am Sonntag etwas gutzumachen. Ich tippe auf ein 1:0 für uns. In der Tabelle stehen wir hinter Winnweiler und dem SV Katzweiler auf dem dritten Platz. Wir hatten in dieser Runde Ups and Downs und haben schon einige Punkte liegenlassen. Es ist nun mal so, dass wir nicht mehr in der B-, sondern in der A-Klasse spielen. Um da zu gewinnen, reicht es nicht, wenn man nur schön spielt. Ich habe Vertrauen in unsere Mannschaft. Die Saison ist ja noch lang. Sollten die beiden zurzeit noch vor uns stehenden Teams Schwäche zeigen, dann müssen wir bereit sein, um das auszunutzen. Unser Ziel ist der Aufstieg in die Bezirksliga.“

Stephan Schwarz (TSG Kaiserslautern):

„Wir spielen gegen die Mannschaft der Stunde. Die Portugiesen haben am vergangenen Wochenende den Spitzenreiter Winnweiler deutlich besiegt. Dass sie sich da mit 7:4 durchgesetzt haben, überraschte mich nicht. Ich weiß, wenn diese Mannschaft ins Rollen kommt, dann ist sie nicht aufzuhalten. Das wollen wir am Sonntag verhindern. Wir wollen ein unangenehmer Gegner sein und hoffen, dass die FCK-Portugiesen gegen uns nicht wieder so einen Sahnetag wie gegen Winnweiler haben. Mut macht uns das Hinspiel. Da hatten wir Vorteile und haben sie an den Rand einer Niederlage gebracht. Aber seitdem ist Zeit vergangen. Am Sonntag treffen wir auf eine Mannschaft, die sich verbessert und als Liganeuling bisher eine starke Runde gespielt hat. Trotzdem bin ich guter Dinge, dass wir gegen diesen starken Gegner bestehen können, und tippe, dass wir mit 2:1 gewinnen. Zuletzt haben wir zweimal in Folge gewonnen. Diesen Weg wollen wir weitergehen und uns in der Tabelle oben etablieren.“