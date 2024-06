In Zeiten, da sich die trockenen Sommer häufen, es immer wärmer wird, ist Wasser längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Auch nicht in Kaiserslautern, der „Stadt der Wooge“. Jetzt hat das Rathaus einen Plan vorgelegt, wie es angesichts einer drohenden Knappheit die Krise vermeiden will – und die Ressource nachhaltiger zu nutzen gedenkt. Wie kann, wie will das gelingen?

Über zehn Punkte, die Kaiserslautern das Wasser sichern sollen.