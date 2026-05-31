Eine Gedenktafel erinnert seit Samstag auf dem Hauptfriedhof in Kaiserslautern an die verstorbenen Soldaten der französischen Garnison.

Mit großen militärischen Ehren wurde nicht nur der Soldaten gedacht, sondern auch das Engagement von Andreas Fröhlich gewürdigt, der das Rätsel einiger Grabsteine gelöst hat.

Ein ungewöhnliches Bild bot sich am Samstagnachmittag Besuchern des Friedhofs: Soldaten des 121. Regiments du train marschierten bewaffnet und in Formation zu dem französischen Garnisonsfriedhof, neben dem alten jüdischen Friedhof gelegen. Dort hatten sich auch Offiziere der Bundeswehr eingefunden, um der Enthüllung des neuen Schilds beizuwohnen.

Andreas Fröhlich zu verdanken

Zweisprachig begrüßte Jean Noël Charon, Landesvertreter von Le Souvenir Français, dem französischen Pendant der Kriegsgräberfürsorge, die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Feierstunde. Oberbürgermeisterin Beate Kimmel wies darauf hin, dass auf dem Friedhof Geschichte ganz unmittelbar erlebbar sei. Manche Geschichten würden jahrzehntelang vergessen. Andreas Fröhlich und seiner beeindruckenden Spurensuche sei es zu verdanken, dass man jetzt an die jungen Männer erinnern könne, die hier ihre letzte Ruhestätte gefunden hätten – Soldaten aus Frankreich und dessen damaligen Kolonien.

„Geschichte ist nicht abstrakt, hinter jedem Namen steht ein Schicksal“, betonte die Oberbürgermeisterin. Sie betonte, dass gemeinsames Erinnern heute wichtiger sei denn je. Persönliches Interesse, internationale Zusammenarbeit und wissenschaftliche Forschung hätten dazu beigetragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerate. Die Gedenktafel stehe auch dafür, den hier begrabenen Menschen ihre Identität zurückzugeben.

Viele internationale Kontakte geknüpft

Bernd Klesmann, Leiter von Stadtmuseum und Stadtarchiv Kaiserslautern, verlas in Deutsch und Französisch ein Grußwort von Andreas Fröhlich, der nicht persönlich bei der Feier dabei sein konnte. Dem emeritierten Professor für Sonderpädagogik war es wichtig, darauf hinzuweisen, dass das „kleine Lauterer Projekt“ auch als Zeichen für den Frieden verstanden werden solle. Aus persönlicher Neugierde sei wissenschaftliche Recherche geworden, seine ganz persönliche Begegnung mit Gräbern und Schriftzeichen habe zu vielen internationalen Kontakten geführt.

Auch Jean Noël Charon betonte, der erste Anruf Fröhlichs Anfang 2024 sei der Beginn eines langen gemeinsamen Weges gewesen, um die in Kaiserslautern begrabenen Soldaten zu identifizieren. Endlich kenne man die Namen der 26 Soldaten – 16 stammten vom Vorgängerregiment des 121. Regiment du train. Charon verlas die Namen aller in Kaiserslautern beigesetzten französischen Soldaten.

François Sommerlat, Generaldelegierter des Souvenir Français in Deutschland, enthüllte gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Beate Kimmel die Gedenktafel am französischen Garnisonsfriedhof. Beide legten Kränze nieder. Nach einer Schweigeminute sangen die französischen Soldaten die Marseillaise, die deutsche Hymne erklang vom Band.

Dass nun auch der französische Garnisonsfriedhof auf dem Lauterer Hauptfriedhof hervorgehoben und erklärt wird, geht einzig auf die Initiative von Andreas Fröhlich zurück. Er hatte bei einem Besuch fünf Grabsteine entdeckt, die französischen Militärangehörigen aus der Zeit der Besatzung von 1920 bis 1930 gewidmet sind. Diese waren 1931 vom ehemaligen Friedhof bei der Friedenskapelle an den heutigen Standort verlegt worden. Drei liegende Platten konnte Fröhlich einem Franzosen und zwei Soldaten aus Algerien zuordnen. Deutlich schwieriger war dies bei zwei dahinter stehenden, repräsentativen Stelen mit chinesisch wirkenden Schriftzeichen, zumal diese schon arg verwittert sind. Im Stadtarchiv fand der 79-jährige Amateur-Historiker die Namen von sechs Männern aus Indochina, die von der französischen Kolonialmacht rekrutiert und während der Besatzungszeit in Kaiserslautern verstorben waren.

Lange wissenschaftliche Recherche

Um die Inschriften auf den „indonesischen“ Grabsteinen zu entziffern, nahm Fröhlich unter anderem Kontakt zur Universität Hanoi auf. Erschwerend kam hinzu, dass eine Inschrift in einer älteren vietnamesischen Schrift verfasst war, die heute kaum noch verstanden wird. Nach etlichen Monaten wissenschaftlicher Recherche konnten die Namen der beiden Männer zweifelsfrei festgestellt werden: Truong Tien Tho und Trinh Van Tràn, gestorben 1919 und 1921.

Schon vor zwei Jahren hatte Fröhlich angeregt, eine Gedenktafel aufzustellen, um an die Soldaten und ihre Geschichte zu erinnern. Die jetzige Zeremonie nutzte der Generaldelegierte des Souvenir Français, François Sommerlat, um Landesvertreter Jean-Noël Charon die silberne Medaille der Vereinigung zu überreichen. Die Zeremonie sei ein idealer Rahmen, um das beispielhafte Engagement des überzeugten Befürworters der deutsch-französischen Freundschaft zu würdigen, betonte er.