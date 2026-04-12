Die Lauterer Stadtverwaltung ist dabei, einen qualifizierten Mietspiegel zu erstellen. Angeschriebene Bürger und Bürgerinnen sind zum Antworten verpflichtet,

Seit vielen Jahren wird von der Stadtpolitik ein qualifizierter Mietspiegel gefordert, um gegen überhöhte Mieten vorgehen zu können. Die Stadt Kaiserslautern erstellt nun anhand einer Erhebungsaktion einen solchen qualifizierten Mietspiegel, wofür per Zufall ausgewählte mietspiegelrelevante Haushalte angeschrieben werden. Die städtische Statistikstelle bittet die angeschriebenen Bürgerinnen und Bürger darum, durch die Beantwortung der Fragen bei der Erstellung mitzuhelfen. Sie weist aber gleichzeitig darauf hin, dass die Beantwortung für die Befragten gemäß Artikel 238, Paragraf 2 EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche) verpflichtend ist; sie sollte bis zum 3. Mai 2026 erfolgen. Die personenbezogenen Daten werden nach Abschluss der Erhebung pseudonymisiert und nach Abschluss des Projekts gelöscht. Die Befragung kann direkt online im Internet über einen verschlüsselten Link beantwortet werden.

Ein Mietspiegel ist eine Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete. Sie wird aus den üblichen Entgelten (geregelt in Paragraf 558 Absatz 2 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) gebildet, die in der Gemeinde oder einer vergleichbaren Gemeinde in den letzten sechs Jahren für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der energetischen Beschaffenheit und Ausstattung vereinbart oder geändert worden sind. Somit dient der Mietspiegel als Orientierungshilfe für Mieterinnen und Mieter sowie Vermieterinnen und Vermieter, um Mietpreise rechtssicher festlegen zu können. Für die Erstellung müssen entsprechende Informationen und Daten bei mietspiegelrelevanten Haushalten erhoben werden.