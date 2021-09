Von Sicherheitskräften ist bereits am Montag im Bereich der Von-Miller-Straße eine Frau aufgegriffen worden, die den militärischen Bereich der Rhine Ordnance Barracks verlassen wollte. Dies bestätigte die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Frau habe angegeben, sich von einem Angehörigen abholen zu lassen, der bereits auf der Straße auf sie wartete. Laut Polizei wurde die Frau zunächst in Gewahrsam genommen, um ihre Personalien festzustellen und weitere Überprüfungen durchzuführen. Nachdem sie einen Antrag auf Asyl stellte, wurde die Frau nach Rücksprachen mit allen zuständigen Behörden und Organisationen in eine Aufnahmeeinrichtung gebracht.

Die Nationalität der Frau war nicht zu erfahren. Am Mittwoch machte eine Meldung die Runde, dass evakuierte Menschen aus Afghanistan über einen Zaun der Air Base in Ramstein geklettert sein sollen. Das hatte sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Westpfalz in Kaiserslautern jedoch nicht bestätigt.