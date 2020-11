Gleich dreimal haben Beamte der Autobahnpolizei Kaiserslautern am frühen Donnerstagmorgen jungen Männern wegen Drogenkonsum aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Polizei wurde zunächst ein 20-jähriger BMW-Fahrer auf der A6 an der Tank- und Rastanlage Waldmohr angehalten. Bei der Kontrolle sei sehr schnell aufgefallen, dass der junge Mann unter Einfluss von Drogen stehe. Ein Drogenschnelltest verlief laut Polizei positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde er zur Dienststelle gefahren, um eine Blutprobe zu entnehmen. Da er nicht weiterfahren durfte, habe der 20-Jährige einen Cousin angerufen, um ihn abzuholen. Dieser traf dort mit einem weiteren Mitfahrer gut zwei Stunden später in einem BMW X3 ein.

Cousin ebenfalls auf Drogen

Nach Angaben der Polizei staunten die Beamten beim Eintreffen des 29-Jährigen nicht schlecht: auch er wies deutliche Anzeichen für einen Drogenkonsum auf. Ein Schnelltest verlief ebenfalls positiv auf Cannabis. Auch ihm sei eine Blutprobe genommen und die Weiterfahrt untersagt worden. Und auch der 23-jährige Mitfahrer habe die Rückfahrt nicht übernehmen können. Laut Polizei verlief auch bei ihm der Drogentest positiv auf Cannabis. Die Führerscheine der drei Männer wurden sichergestellt. Außerdem müssen sie mit einem Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.