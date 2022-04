Aufgrund des plötzlichen Wintereinbruchs am vergangenen Wochenende weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass noch immer eine akute Gefahr durch herabstürzende Äste bestehen kann. Wenn möglich, sollten daher insbesondere die städtischen Friedhofe, der Ruheforst, der Stadtwald einschließlich Wildpark sowie alle öffentlichen Parkanlagen wie der Stadt- und der Volkspark mit höheren Bäumen in den nächsten Tagen gemieden werden. Die Verwaltung arbeite mit Hochdruck an der Beseitigung der Gefahrenstellen, informierte die Pressestelle.