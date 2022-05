Im Vorfeld der 800-Jahr-Feier von Mölschbach gehörte sie zu denjenigen Dorfbewohnern, die Ortsvorsteher Jörg Walter ihre Unterstützung für die Ausgestaltung des Jubiläums zugesagt haben. „Wir verstehen uns untereinander, und wenn es in Mölschbach was anzupacken gibt, sind wir dabei“, sagt Gudrun Krennrich und erinnert an den Starkregen und seine Folgen im Jahr 2006. Für Donnerstag, Christi Himmelfahrt, lädt die pensionierte Lehrerin zu einer Erlebniswanderung ein. Zu einer Waldbauernwanderung, die auf vier bis fünf Kilometern auf historischen Pfaden ins Eulental führt.

„Der Wald war vor vielen Jahren Wohnort und Arbeitsstätte für Menschen“, verweist sie auf traditionelle Arbeitsweisen von Köhlern und Betreibern von Glashütten. „Was heute das Erdgas ist, war früher die Holzkohle. Nicht zu vergessen die Holzverarbeitung, die heute noch die Daubenhauerei in Mölschbach praktiziert.“ Seit ein paar Jahren führt sie Interessierte auf den Pfaden von Waldbauern und erläutert deren Bedeutung in der Vergangenheit. Start für die Wanderung ist am Donnerstag, 10 Uhr, am Dorfplatz.

Ein Hexengarten auf dem eigenen Gelände

Doch nicht nur im Wald kennt sich Gudrun Krennrich aus. Ein Händchen hat sie für ihren Garten. Genauer gesagt ist es ein „Hexengarten“ auf ihrem Anwesen in Mölschbach. Themenbeete hat sie angelegt. So zieren ein Bereich mit Liebes- und Zauberpflanzen, kleine Areale mit Hexen-, Heil- und Giftpflanzen ihr kleines Paradies. Umgeben von Wald und im Grünen zu Hause, kennt sich die frühere Lehrerin an einer Förderschule aus. Weiß Bescheid über Gräser, Heil-, Gewürz- und Küchenkräuter. Gudrun Krennrich hat sich in Bücher und Aufzeichnungen vertieft und gibt ihr Wissen gerne weiter.

„Mythos Baum“ ist ein weiteres Thema, das sie vor Besuchern in ihrem Garten ansprechen wird. Angetan hat es ihr der Hexenkreis unter einer Linde. 27 heimische Baumarten hat sie in privaten Studien herausgefunden. Wer an der „Hexengartenschau“ am Donnerstag, 16. Juni, teilnehmen möchte, kann sich im Dorfladen in Mölschbach in eine Liste eintragen.