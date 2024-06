Wegen räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung in vier Fällen, Diebstahls in vier Fällen, Inverkehrbringens von Falschgeld in vier Fällen sowie unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes muss ein 34-jähriger Maurer ins Gefängnis.

Das Urteil einer großen Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern