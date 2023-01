Ein gefährliches Überholmanöver auf der L503 führte am Mittwoch zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem eine Frau schwer und ein Mann leicht verletzt wurden. Die Landstraße musste nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt werden. Wie die Polizei berichtet, war eine 25-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 7.15 Uhr auf dem Weg in Richtung Johanniskreuz. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte sie, kurz vor der Einmündung zum Antonihof in einer unübersichtlichen Rechtskurve und trotz durchgezogener Linie einen Sattelzug zu überholen. Ein 47-jähriger Autofahrer, der ihr mit seinem Toyota entgegen kam, wollte ausweichen, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Die beiden Autos prallten frontal aufeinander. Der Opel der 25-Jährigen wurde nach rechts gegen den Sattelzug gedrückt. Der Toyota stieß gegen einen Leitpfosten und kam in der Böschung am Straßenrand zum Stehen. Die Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen, der Toyotafahrer kam mit leichten Verletzungen davon, der Sattelzugfahrer blieb unversehrt. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht. Alle drei in den Unfall verwickelten Fahrzeuge wurden beschädigt, die Polizei geht bei den beiden Autos von einem Totalschaden aus. Um genaueres über den Unfallhergang zu erfahren, wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die L503 war zwischen Aschbacherhof und der Einmündung zur B48 rund drei Stunden vollgesperrt.