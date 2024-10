Zu einem gefährlichen Einsatz kam es am Wochenende für den Kommunalen Vollzugsdienst, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Am Sonntag habe die Polizei kurz nach Mitternacht um Unterbringung einer randalierenden und gegenüber anderen Hausbewohnern handgreiflich gewordenen Frau in einer Fachklinik gebeten. Bis zum Eintreffen des Rettungswagens habe die 60-Jährige die Beamten von Polizei und Kommunalen Vollzugsdienst „durchgehend beleidigt“. Bei einem kurzen Gang in die Küche habe sie sich sogar mit einem Messer bewaffnet und gedroht, die Beamten zu töten. Dem Kommunalen Vollzugsdienst sei es gelungen, der Frau das Messer aus der Hand zu schlagen und ihr Handfesseln anzulegen. Die 60-Jährige wurde schließlich in eine Fachklinik gebracht.