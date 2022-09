Beschwerden von Bürgern über Verkehrsprobleme in der Jahnstraße beschäftigten den Ortsbeirat Erfenbach bei seiner Sitzung am Mittwochabend. Anlass waren die Parkbuchten, wie sie in der Jahnstraße vor den Häusern 108 / 110 ursprünglich markiert waren.

Fraktionsvorsitzende Gabriele Wollenweber (FWG) berichtete von gefährlichen Situationen. „Autos, die von der Erzhütte kommen, umfahren die parkenden Autos oft auch bei Gegenverkehr.“ Um eine Kollision zu vermeiden, weiche der Gegenverkehr auf den Bürgersteig vor den Anwesen 108 / 110 aus. Für Kinder, die sich dort aufhalten, bedeute die Situation eine große Gefahr, so Wollenweber.

Wie Ortsvorsteher Paul-Peter Götz informierte, habe sich die Situation nach Einschalten der Straßenverkehrsbehörde entschärft. „Die besagten Parkbuchten wurden entfernt.“ Bei einem Ortstermin mit der Behörde soll über weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Jahnstraße sowie zur Verkehrssicherheit in der Siegelbacher Straße beraten werden.

Nach zwei Jahren Corona-Pause beabsichtigt der Ortsbeirat, am Samstag, 3. Dezember, zu einer Seniorenfeier in die Kreuzsteinhalle einzuladen. Weiter berichtete Götz, dass im Oktober auf dem Marktplatz zwei Ladestationen für Elektrofahrzeuge errichtet werden. Wie Andrea Buchloh-Adler, die Werksleiterin der Stadtbildpflege mitgeteilt hat, sei der Wertstoffhof in Erfenbach eine wichtige und erhaltenswerte Einrichtung, bei der die Einbindung des Landkreises gewünscht sei, informierte Götz.