Die Damen des 1. FC Kaiserslautern stehen im Kampf um den Klassenerhalt in der Basketball-Regionalliga unter Zugzwang. Beim TSV Grünberg II peilt der Tabellenletzte am Samstag (15 Uhr) den ersten Saisonsieg an.

Trotz der achten Niederlage in Folge glaubte FCK-Trainerin Frauke Woll, beim 52:74 gegen die TSG Wieseck den ein oder anderen Fortschritt erkannt zu haben. So habe sich im Vergleich zu den vorherigen Auftritten unter anderem das Wurfverhalten und die Körpersprache verbessert, außerdem sei ihr Team geduldiger im Abschluss gewesen. Auch die ansteigende Formkurve bei Topscorerin Theresa Schmitt und Angela Davitkova wurde wohlwollend registriert.

Grünberg steht in der Tabelle zwar nur zwei Plätze vor dem FCK, hat aber bereits sechs Punkte mehr auf dem Konto. Die Gallusstädterinnen fuhren im jüngsten Heimspiel gegen den ASC Mainz II den dritten Saisonsieg ein. Beim 75:34 gegen seinen oberen Tabellennachbarn dominierte das Team die Rebounds nach Belieben und lag bereits zur Halbzeit deutlich vorne. „Der Schlüssel zum Sieg war die Kommunikation in der Defense, das haben die Mädels toll gemacht. Auch das Zusammenspiel mit den Innenspielerinnen hat funktioniert, sodass wir die Zone von Mainz gut schlagen konnten“, bilanzierte TSV-Trainerin Emilia Arnheiter.

Beim ungeschlagenen Spitzenreiter HTG Bad Homburg II zog man sich eine Woche später beim 46:64 ordentlich aus der Affäre. Beim Spitzenteam Dillingen Diamonds war der TSV Anfang Oktober mit 36:78 unter die Räder gekommen, in den restlichen Partien präsentierte sich der Drittletzte im Gegensatz zum FCK zumeist auf Augenhöhe.

So spielen sie

1. FC Kaiserslautern: Schmitt, Krüger, Davitkova, Rasch, Schmidt-Zöllner, Woll, Becker, Herzog, Knerr, Zabielina, Krull