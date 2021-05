Auf dieses Spitzenspiel hatten sich so viele gefreut. Auf dem Erbsenberg sollte am Sonntag die mit Spannung erwartete Partie zwischen dem VfR Kaiserslautern und dem SV Rodenbach steigen. Aber das Fußballfest fand nicht statt. Aus Furcht vor dem Coronavirus ruht der ganze Spielbetrieb im Bereich des Südwestdeutschen Fußballverbandes.

Für die beiden noch ungeschlagenen Teams wäre es um die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga Ost gegangen. Der Primus Rodenbach wollte sie verteidigen und der VfR als Ligazweiter mit einem Sieg erobern. Die Vorfreude auf dieses „absolute Spitzenspiel“ sei bei seinen Teamkameraden und ihm „riesengroß“ gewesen, sagt Marco Heieck. Der Rodenbacher Torjäger wollte sein Team zum sechsten Saisonsieg schießen und damit den hartnäckigen Verfolger auf Abstand bringen. Groß sei deshalb die Enttäuschung gewesen, „als wir am Dienstag erfuhren, dass wir nicht spielen würden“, erzählt Heieck, der beim Spitzenreiter nicht nur für das Toreschießen zuständig ist, sondern auch den Spielercoach Andreas Gaebler als Co-Trainer unterstützt.

Training am Freitag

„Schon wieder diese Ungewissheit“, bemerkt Heieck zu der durch die Entscheidung des SWFV entstandene Situation. Wie wohl die meisten Spieler, Trainer und Vereinsverantwortlichen glaubt Marco Heieck nicht daran, dass in diesem Jahr noch einmal Ligaspiele auf dem Programm stehen. Wenn überhaupt, dann erst im neuen Jahr. Deshalb sei die Stimmung auch so gedrückt gewesen, als am vergangenen Freitag das Rodenbacher Team sich noch einmal zu einem Training traf. Das sei natürlich unter Einhaltung der vorgegebenen Hygienevorschriften über die Bühne gegangen, betont Heieck und erinnert an das ehrgeizige Ziel, das der SV Rodenbach sich für diese Saison gesetzt habe. „Wir wollen in die Verbandsliga aufsteigen.“

Auf Platz eins der Torjägerliste

Dass das keine Utopie ist, zeigten Heieck und seine Mannschaftskameraden in ihren bisherigen sieben Ligaauftritten, in denen sie fünfmal die volle Punktzahl eroberten und zweimal unentschieden spielten. „Es lief bisher gut bei uns“, so Heieck, für den dies selbst in einem besonderen Maße gilt, traf er doch schon neunmal. Damit führt er die Torjägerliste der Liga an. Auch wenn er ebenso wie alle anderen nicht weiß, wann diese Hängepartie fortgesetzt und wieder um Punkte gespielt wird, lässt er sich durch die vom Virus beherrschte Realität nicht runterziehen. So sei es seine neunte Saison bei SV Rodenbach, sagt Marco Heieck, und er werde so lange weiterspielen, „bis es mit dem Aufstieg klappt“.