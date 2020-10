Weil ihr ein Wagen ziemlich dicht auffuhr, sie beim Überholen bedrängte und Schlangenlinien fuhr, hat eine Frau die Polizei verständigt.

Wie sie telefonisch mitteilte, hatte sie den Verdacht, dass der Fahrer des Opel Astras betrunken war. Laut der Frau hielt der Wagen nun an einem Kindergarten an der Erzhütter Straße. Die Polizei machte sich auf den Weg, in der Jahnstraße kam der Wagen den Beamten entgegen. Sie nahmen die Verfolgung auf. Dem Anhaltesignal auf dem Streifenwagen kam die Opel-Fahrerin erst in der Siegelbacher Straße nach. Der Atemalkoholtest zeigte 1,38 Promille.

Die 33-Jährige wurde für die Blutprobe zur nächsten Dienststelle gebracht. Ihren Führerschein musste sie vorläufig abgeben, und sie muss mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.