Der Krieg hat einen langen Arm, betonte der Beigeordnete Peter Kiefer bei der Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag auf dem Ehrenfriedhof. „Wir gedenken nicht nur der Opfer der beiden Weltkriege und der Opfer und deren Hinterbliebenen aller anderen Kämpfe und Kriege. Sondern der lange Arm des Krieges erreicht uns auch hier in einem Europa, das gelernt hat, in Frieden miteinander zu leben. Tag für Tag werden Menschen in aller Welt in Kämpfen getötet oder verstümmelt“, so das Mitglied des Stadtvorstandes. Tag für Tag müssten Menschen fliehen, um Gewalt und Krieg in ihrem Land zu entkommen. Dabei gelangten sie auch zu uns oder benutzten Ramstein als Zwischenstation in eine friedlichere Zukunft.

Kiefer betonte weiter, Menschen in allen Ländern und aus allen Schichten bemühten sich, dass der lange Arm des Krieges nicht weiter reiche, dass Krieg und Gewalt keine neuen Opfer holten. Jeder könne seinen Beitrag zu Frieden und Völkerverständigung leisten, damit die Zukunft anders und friedlicher verlaufe, so Kiefer. Dekan Steffen Kühn mahnte, dass sich Kirche und Glaube nicht mit Krieg und Gewalt vereinen ließen. Zu der Gedenkfeier hatten die Stadt Kaiserslautern und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge auf den Hauptfriedhof eingeladen. Vertreter zahlreicher Institutionen legten Kränze nieder. Die musikalische Gestaltung übernahm das Kolpingblasorchester.