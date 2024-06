Die Betroffenheit ist in Reichenbach-Steegen nach wie vor groß: Blumen und Kerzen zieren den Eingang in das Haus, in dem die 34-jährige Frau am Sonntag zu Tode gekommen ist. Wie Ortsbürgermeister Dirk Wagner berichtet, hatte eine Nachbarin der Frau für Montagabend eine Art Gedenkveranstaltung organisiert, über die sozialen Medien hatte sie dazu aufgerufen. Begleitet worden sei diese Zusammenkunft vom protestantischen Pfarrehepaar, sagt Wagner, der ebenfalls vor Ort war. Bestimmt 50 Menschen hätten teilgenommen, schätzt er, auch Vertreter von Feuerwehr und DRK-Ortsverein. Familie habe die Frau in der Gemeinde keine, soweit er wisse. Die Tat werde nach wie vor als unbegreiflich empfunden. Die Stimmung sei sehr emotional gewesen, demütig und erschüttert. Der sechsjährige Sohn hatte seine Mutter am Sonntag in der Wohnung tot aufgefunden und die Polizei alarmiert. Ihr Ehemann soll für die Tat verantwortlich sein. Ihm wird Totschlag vorgeworfen. Am Montag wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen.