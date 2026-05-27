Auf dem Hauptfriedhof Kaiserslautern wird am Samstag eine neue Gedenktafel eingeweiht. Sie erinnert an 26 identifizierte französische Soldaten.

Eine Gedenktafel für den französischen Garnisonsfriedhof (cimetière de la garnison française de Kaiserslautern, 1919-1930) wird am Samstag, 30. Mai, auf dem Kaiserslauterer Hauptfriedhof eingeweiht. Dort ruhen 26 Soldaten aus Frankreich und seinen ehemaligen Kolonien, deren Namen inzwischen identifiziert sind. Bei der Gedenkveranstaltung werden Oberbürgermeisterin Beate Kimmel, General François Sommerlat, Generaldelegierter des Vereins „Le Souvenir Français en Allemagne“, und Jean-Noël Charon als sein Stellvertreter für Rheinland-Pfalz Kränze niederlegen. Die Veranstaltung wird musikalisch untermalt, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Nicht mit dabei sein kann Andreas Fröhlich. Der Professor konnte die auf dem französischen Garnisonsfriedhof ruhenden Soldaten gemeinsam mit Jean-Noël Charon identifizieren und gab den Anstoß für die Gedenktafel. Dafür wird Bernd Klesmann der Zeremonie beiwohnen: Der Leiter des Stadtarchivs unterstützte bei der Recherche. Auch Vertreter des Referats Grünflächen werde dabei sein, die den Verein „Le Souvenir Français“ bei der Umsetzung der Gedenktafel unterstützten. 30 Soldaten des 121. Train-Regiments der französischen Armee und deren Offiziere sowie Vertreter der Bundeswehr werden der Zeremonie ebenfalls beiwohnen.

Beginn der etwa einstündigen Veranstaltung ist am 30. Mai um 14 Uhr am französischen Garnisonsfriedhof auf dem Hauptfriedhof Kaiserslautern.