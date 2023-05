Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wege zum Shalom“, zum Seelenheil, wollte eine als musikalisches Abendgebet deklarierte Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am Donnerstagabend in der Rochuskirche in Hohenecken aufzeigen. Es war in vielfacher Hinsicht eine Darbietung jenseits ausgetretener Pfade.

Bei dem Brückenschlag zwischen Juden- und Christentum wurden Komponisten wie Louis Lewandowski, Georg Böhm und unbekanntere Meister der Romantik wie Joseph Sulzer und des 20. Jahrhunderts wie