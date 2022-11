Mehr als 100 Menschen waren gestern Abend zum Synagogenplatz gekommen, um am 84. Jahrestag der Reichspogromnacht (dem 9. November 1938) zu gedenken. Für die Jüdische Gemeinde sprach Eva Lahl-Gießer, die an die frühere Synagoge als „unser wunderschönes Zuhause“ erinnerte.

Ihre Vorväter hätten in dem Gebäude gebetet und gefeiert. Am 27. August 1938 sei in der Synagoge der letzte Gottesdienst gefeiert worden, wenige Tage später begann der Abriss, der am 9. Oktober 1938 mit der Sprengung endete. Lahl-Gießer: „Die Zerstörung unserer Synagoge ging also den unzähligen Gewaltexzessen, die sich in der Nacht vom 9. auf den 10. November ereigneten, voraus und stellte den Auftakt für die Entrechtung, Ausplünderung, Deportationen und Morde an den jüdischen Bürgerinnen und Bürgern dar.“ Das sei ein einzigartiger Zivilisationsbruch gewesen. Daran gelte es weiter zu erinnern – und gegen Antisemitismus, gegen Rassismus und gegen Intoleranz zu kämpfen. Lahl-Gießer forderte: „Lasst uns gemeinsam aktiv, mit Zivilcourage, für eine gute Zukunft unserer Kinder, einer Zukunft ohne Antisemitismus und Rassismus arbeiten.“

Den Opfern ein Gesicht gegeben

Zuvor hatte Walter Warstat von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, Kreisverband Kaiserslautern, an die Gräueltaten in der Nacht erinnert. Er zitierte ein Opfer: „Damals glaubten wir, dass dies der Höhepunkt der Judenverfolgung sei. In Wahrheit war es das letzte Alarmsignal vor der Vernichtung.“ Die Reichspogromnacht sei an Kaiserslautern nicht vorübergegangen: „Auch in unserer Stadt wurden Geschäfte geplündert, Wohnungen zerstört und jüdische Bürgerinnen und Bürger gedemütigt und gequält. Es gab Tote an diesem 9. und 10. November und danach.“ Mit mehreren Beispielen gab Warstat den Kaiserslauterer Opfern dieser Nacht ein Gesicht, schilderte ihre Schicksale.

An Untaten erinnern und mutig sein

Bürgermeisterin Beate Kimmel sprach am Synagogenplatz von „Tagen und Nächten des Unrechts“. Jüdische Mitbürger hätten erleben müssen, wie ihre ganze Existenz zur Zielscheibe von Hass und Gewalt geworden sei. Man solle sich an die Untaten erinnern und alles tun, dass sich damalige Geschehnisse nie wieder wiederholen. Musikalisch wurde die Gedenkstunde von Igor Tabatschnik am Saxofon begleitet.