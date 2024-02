Rund 60 Menschen gedachten am späten Montagnachmittag in der Fußgängerzone den Ermordeten des rassistischen Anschlags von Hanau am 19. Februar 2020. Vor vier Jahren waren neun Personen mit Migrationshintergrund bei dem Terrorakt erschossen worden. Das „Bündnis Kaiserslautern gegen Rechts“ hatte das Gedenken an der Ecke Kerststraße/Fackelstraße organisiert. Abgespielte Audio-Botschaften von Angehörigen der Opfer, zur Verfügung gestellt von der zentralen Initiative „19. Februar Hanau“, gaben deren Erinnerungen und Mahnungen wieder. Dazwischen lasen Funda Tuncer, Ulrike Ebert-Wenski und Andreas Wenski Zeilen aus dem Buch „Texte nach Hanau“ vor. „Rassismus fängt dort an, wo man wegschaut“, war eine der Botschaften.