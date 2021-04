Der Begriff des Gleichklangs verweist auf Musik, vielleicht Literatur, womöglich Sprachwissenschaft. Dass sich „Konsonanz“ auch auf Werke der bildenden Kunst anwenden lässt, will eine Ausstellung in der Lauterer Fruchthalle zeigen. Vorab ein paar subjektive Gedanken über die Schwierigkeit, ungegenständliche Kunst in Worte zu fassen.

Unter dem Titel „Konsonanz – sucht das Freie doch die Nähe zur Ordnung“ sind Werke der deutsch-finnischen Künstlerin Merja Herzog-Hellstén zu sehen. Die Ausstellung richtet das städtische Kulturamt in Zusammenarbeit mit dem Verein „Kunst-Raum Westpfalz“ aus. Die Eröffnung findet heute um 19 Uhr in der Fruchthalle statt. Merja Herzog-Hellstén nimmt an der Veranstaltung teil.

Der Einladungstext des Kulturamts zeigt auf, wie schwierig sich ungegenständliche Kunst in Worte fassen lässt. Wer nicht bereit ist, sich mit Herzog-Hellsténs bildlichem Gleichklang geistig auseinanderzusetzen, dürfte über die wortreichen Interpretationsversuche eher den Kopf schütteln als Neugier empfinden.

Das Dilemma des Kunst-„Konsums“

Der Wortlaut erschließt sich vermutlich erst nach eingehender Betrachtung und intensiver Beschäftigung mit dem Gesehenen. Das Ausstellungspublikum muss die Arbeiten sehen und darüber nachdenken, um in den Bildern einen Sinn zu erkennen.

Dies führt ein grundsätzliches Dilemma der Auf- und Übernahme von zeitgenössischer - will sagen: abstrakter - Kreativität vor Augen. Wo das Dargestellte nicht sofort erkennbar ist, bedarf es der Erläuterung und des Nachdenkens.

Die Interpretation (durch den Künstler, das Publikum und die Feuilletons) birgt jedoch die massive Gefahr, dass das geschaffene Werk zerredet und fehlgedeutet, schlimmstenfalls sogar durch verstiegen-ausschweifende Wortkaskaden in den Hintergrund gedrängt wird. Die Folge ist eine Pseudo-Intellektualität, die Tiefgang vorgibt, aber in Wahrheit nur Gefasel ist.

Des Kaisers neue Kleider

Wer für moderne und abstrakte Kunst nur einen flüchtigen Blick aufbringt, geht häufig rat- und verständnislos vorüber. Wer Bilder nur flüchtig „konsumiert“, hält moderne Kunst nicht selten für jene Art Gaukelei, wie sie im Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ geschildert wird. Befeuert wird dieses - zugegebenermaßen wenig tief schürfende - Vorurteil durch allzu begeisterungstrunkene Rezensenten und Jubelrufer.

Das ist eine grundsätzliche Zwickmühle. Wenn die bildende Kunst ihre Betrachter(innen) nicht direkt anzusprechen vermag, helfen auch die vermeintlich vergeistigten Deutungsversuche durch Kenner und Sachverständige nicht weiter. Hoch wissenschaftliche Katalogtexte, kluge Ansprachen bei Vernissagen und assoziationsreiche „Kunstgespräche“ können Denkanstöße geben.

Wo sie Substanz nur vorgaukeln, sind sie überflüssig. Das hat nichts damit zu tun, dass Künstler und Kunstkenner gescheiter und/oder empfindsamer sind als Betrachter, die keinen Zugang zur Präsentation finden. Dem Publikum darf und muss das Recht eingeräumt werden, eine intellektuell überfrachtete Abstraktion auch mal nicht zu verstehen.

Wer darüber die akademische Nase rümpft, ist hochmütig und intellektualistisch größenwahnsinnig. Dies an die Adresse aller entrückten Galeristen, Museumsdirektorinnen, Kuratorien und Rezensenten. Die intellektuelle Auseinandersetzung schließt auch Ratlosigkeit und Ablehnung ein. Wer mit einem Kunstwerk nichts anfangen kann, darf und soll dies vorbehaltlos einräumen.

Dass das Urteil nicht aus dem Bauch heraus gesprochen werden kann, versteht sich von selbst. Jedoch muss die Frage gestattet sein, was das Kulturamt mit seiner Erläuterung des Oeuvres von Merja Herzog-Hellstén eigentlich wem sagen will. Der Titel „Konsonanz – sucht das Freie doch die Nähe zur Ordnung“ kommt schon mal gravitätisch daher. Der Einladungstext macht − positiv formuliert − neugierig.

Die in Hanau lebende Künstlerin ist 1969 in Finnland geboren und arbeitet seit 1994 frei schaffend in Deutschland. Für ihr Projekt greift sie das Thema des Kultursommers Rheinland-Pfalz auf. Ihre Assoziation zu „Kompass, Europa, Nordlichter“ ist das Stichwort Orientierung. Ihrem Schaffen legt sie mehrere Fragen zugrunde: „In welchen Koordinaten bewegt sich der von der Dynamik der Globalisierung geprägte moderne Mensch? Woran und wohin ist er ausgerichtet?“

„Sucht das Freie doch die Nähe zur Ordnung“

Das sei „nicht nur räumlich gemeint“, heißt es in einer Mitteilung des Lauterer Kulturamts. Vielmehr erfolge die künstlerische Positionierung „schwebend und gleitend im Netz und in virtuellen Räumen“, sei daher „eine Herausforderung“.

Im Projekt „Konsonanz“ zeige Herzog-Hellstén „Arbeiten, in denen ein potenzielles Zusammenspiel und Zusammenklingen von zwei Gegensätzen“ gezeigt werde, etwa von Struktur und freischwebenden Körpern: „Sucht das Freie doch die Nähe zur Ordnung, versucht das Strukturierte doch das Freie zu bändigen - oder wollen sie mit- und nebeneinander wahrgenommen werden?“

Im Hauptberuf ist Herzog-Hellstén als Lehrerin „für besondere Aufgaben“ an der Offenbacher Hochschule für Gestaltung tätig. Ihre „Konsonanz“-Arbeiten beschreibt sie so: „Stellen wir uns einen unbegrenzten Raum vor, darin einen Körper, einen Raumkörper. Er kann sich frei bewegen in jede Dimension, da er die Eigenschaft besitzt, schweben zu können. Wie orientiert sich ein freischwebender Körper im Raum?“

Auf dem ersten Blick scheine alles willkürlich und freibestimmt zu sein: „Der Mensch erfährt seine Grenzen früh und lernt, damit umzugehen. Strukturen, Systeme, Richtungen und Ordnungen ergeben sich bald als Begleiterscheinungen, die bei der Bewegung eines menschlichen Körpers im Raum stets vorhanden sind.“

„Das Navigieren und Zurechtfinden“

Sie können, so Herzog-Hellstén weiter, „wie ein Kompass unterstützen beim Orientieren, Navigieren und Zurechtfinden“. Durch die menschliche Bewegung ergeben sich für sie „unsichtbare, aber vorstellbare“ Linien im Raum. Diese könnten Verbindungen und Netze sichtbar machen. „Solche Linien organisieren den Raum automatisch“, versucht die Künstlerin ihren Gleichklang zu verdeutlichen.

Das klingt schlüssig, aber auch verworren bis verstiegen. Wie die Künstlerin diese theoretischen Äußerungen ins Werk setzt, lässt sich in der Fruchthalle in Augenschein nehmen. Die Arbeiten sind bis Ende Oktober immer freitags von 15 bis 20 Uhr zu sehen. Zur Finissage am 31. Oktober, 11 Uhr, kommt Merja Herzog-Hellstén erneut nach Kaiserslautern.