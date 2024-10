Das Pfalztheater setzt eine Produktion aus der vorigen Saison noch einmal auf den Spielplan. Das Stück „Deine Oma − Eva hatte keinen Bauchnabel“ wird ab 16. Oktober erneut gegeben. Es handelt sich um einen wichtigen Text mit starkem Inhalt in ebensolcher Besetzung. Der Titel macht Kopfschütteln.

„Deine Oma − Eva hatte keinen Bauchnabel“ ist das Gemeinschaftswerk der Autorin und Regisseurin Pia Kröll sowie ihrer Ausstatterin Florence Schreiber, die damit den „Wettbewerb Junge Regie“ gewonnen haben.

Lockten Theater und Kino früher mit erregenden Schlagworten und spektakulär durchschlagenden Wendungen, sind die Kulturmacher inzwischen zu englischsprachigen, besonders verschachtelten und/oder rätselhaften Chiffren übergegangen. Die Überschrift „Deine Oma − Eva hatte keinen Bauchnabel“ ist integral und nicht als Kombination von Haupt- und Untertitel zu lesen. Insofern führt er das Heischen um Aufmerksamkeit auf groteske Weise ad absurdum.

In der Tat handelt das Drei-Personen-Stück von einer Großmutter, einer Mutter und einer Tochter. Die biblische Eva ist die Stammmutter des Menschengeschlechts, geschaffen aus der Rippe Adams, den der Herrgott „aus Erde vom Ackerboden bildete“, indem er „ihm den Lebensodem in die Nase“ blies. Adam und Eva kamen also ohne Geburtsnarbe und mithin ohne Nabel zur Welt.

Was das mit den Omas von Kröll und Schreiber zu tun hat? Ich weiß es nicht. Mir fallen zum Thema Bauchnabel nur Kleiderflusen, eine Bierreklame, das Strandkorb-Petting in der „Blechtrommel“ und ein Pornofilm ein, den ich vor über 40 Jahren in einem Pariser Erotik-Shop gesehen habe. Lösen Sie also das Rätsel selbst und sehen sie sich dieses in mehrfacher Hinsicht bewegende Stück an.

Info

Aufführungen am kommenden Mittwoch, 16. Oktober, 20 Uhr, sowie am 3. und 26. November und 19. Dezember im Pfalztheater Kaiserslautern.

Infos im Internet auf www.pfalztheater.de