Was ist Ihre Weihnachtsbotschaft in diesem Jahr? Das werde ich seit Wochen gefragt. Kaum hat der Advent begonnen, soll ich schon eine Weihnachtsbotschaft haben. Nicht irgendeine. Sondern eine ganz besondere. Eine Botschaft für dieses Jahr. Mit allem, was es gebracht hat und bringt.

An Sorgen, Leid und Nöten. Krieg in der Ukraine, Mangel an Energie, wachsende Armut, Angst vor der Zukunft, Sorge ums Klima. So vieles macht uns zu schaffen, raubt uns den Frieden, lehrt uns das Fürchten. Da wächst die Sehnsucht nach einem erlösenden Wort, nach Antworten in all den offenen Fragen unserer Zeit, nach einer frohen Botschaft. Also: Was ist meine Weihnachtsbotschaft in diesem Jahr?

Meine Botschaft zu Weihnachten?

Ich habe keine. Und ich brauche auch keine. Weil es schon eine Weihnachtsbotschaft gibt. Seit zweitausend Jahren. Und die beginnt mit den legendären Worten „Es begab sich aber zu der Zeit“. Und dann kommt sie, die größte Geschichte aller Zeiten. In der Gott seinen Himmel verlässt und sich nicht zu schade ist, unser Leben zu teilen, uns richtig nah zu sein. Unter höchst widrigen Umständen kommt er als Kind in einem Stall zur Welt. Ein kleines und verletzliches Leben in Windeln in einer Futterkrippe, bestaunt von Ochs und Esel, besucht von armseligen und trostlosen Hirten. Die irgendwann wieder ihres Wegs ziehen. In diese manchmal so trostlose Welt. Aber jetzt haben sie ein Kind vor Augen und die tröstlichen Worte der Engel im Ohr: Fürchtet euch nicht!Fürchte dich nicht! Keiner findet dich wichtig, aber Gott tut es. Viele finden sich wichtig, aber sind sie es? Vieles ist wichtig, aber sehen wir es und tun wir es? Was ist noch wichtig, wenn ein Kind Schutz braucht, ein alter Mensch Hilfe, eine Familie Unterstützung, ein Geflüchteter Heimat, eine Generation Zukunft braucht?

Was kann wichtiger sein als die Liebe? Als das Leben? Und wo kann man das besser begreifen als beim Anblick eines Neugeborenen mit Augen voller Vertrauen, Neugier, Erwartung, bei denen jedes noch so kalte und abgestumpfte und trostlose Herz aufgeht? Was kann mehr trösten als das Gefühl, dass Liebe in der Welt ist und die Welt verändern kann?

Weihnachten ist die Antwort!

Auf all diese Fragen ist Weihnachten die Antwort. Die Liebe ist und bleibt die Antwort. Und wenn nachher im Gottesdienst alle Lichter verlöschen bis auf die des Christbaums, wenn die Gemeinde „O du fröhliche“ singt und am Ende die Orgel mit dem Zimbelstern eine Ahnung von den himmlischen Heerscharen gibt, werde ich wie jedes Jahr Tränen in den Augen haben. Trauer-Tränen. Trost-Tränen. Hoffnungs-Tränen. Weil die Weihnachtsbotschaft mein Herz erreicht: Freue dich, o Christenheit. Gott ist in der Welt. Es gibt Heil und Hoffnung für diese Welt. Für Sie. Für mich. Fürchte dich nicht.Sie brauchen keine besondere und tagesaktuelle und einfühlsame Weihnachtsbotschaft von mir. Aber wir alle brauchen die immer gleiche und ewige Weihnachtsbotschaft Gottes: Noch immer zieht der Stern von Bethlehem eine Leuchtspur der Liebe durch die Nacht, kommen müde und verletzte Menschen zu einem Kind und gehen von Gott getröstet und ermutigt in einen neuen Morgen. Haben ein Herz für andere, richten sich gegenseitig auf, teilen Hoffnung, sind füreinander Lichtblick. Und hören das Lied der Engel: Fürchtet euch nicht! Was für eine besondere und tagesaktuelle und einfühlsame Botschaft. Nicht von mir, sondern von Gott. Ihm sei Ehre. Und Frieden uns allen.

Die Autorin

Die Präsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst, wohnt in Kaiserslautern und hat diesen Gastbeitrag für die RHEINPFALZ-Lokalausgabe Kaiserslautern geschrieben. An Heiligabend, 18 Uhr, hält sie Gottesdienst in der Stiftskirche in Kaiserslautern.