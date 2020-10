Die Jubelfeiern zum 200. Geburtstag gehen weiter. Am Donnerstag wollen die Deutsche Radio-Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern und ihr Dirigent Reinhard Goebel das Publikum in der Fruchthalle in „Beethovens Welt“ der Zeit um 1800 entführen.

Von dem seinerzeit in ganz Europa berühmten Cellisten Bernhard Romberg ist das laut Kulturamt „mit virtuosen Spitzfindigkeiten gespickte“ Konzert für zwei Violoncelli und Orchester zu hören – durchaus eine Herausforderung für die Solisten Bruno Delepelaire und Stephan Koncz. Außerdem stellt Dirigent Goebel eine Es-Dur-Sinfonie des Mozart-Schülers Anton Eberl vor. SWR2-Moderatorin Sabine Fallenstein führt durchs Programm.

Der Violinist und Dirigent Goebel - Jahrgang 1952 und Professor am Salzburger Mozarteum - gilt als Spezialist für die historische Aufführungspraxis. Er war Gründer und 33 Jahre lang Leiter des Kölner Ensembles „Musica Antiqua“. Die „Süddeutsche Zeitung“ rühmt ihn als „Ikone der Alten Musik“, die „New York Times“ pries ihn als „Erleuchtung in einem Meer von Mittelmäßigkeit“. Vor allem will er die historische Aufführungspraxis an moderne Orchester vermitteln.

Im Rahmen des Beethoven-Jahrs hat Reinhard Goebel für die Schallplattenfirma Sony die fünfteilige CD-Reihe „Beethovens Welt“ kuratiert. Unter seiner Leitung steuerte die Radio-Philharmonie die Einspielung mit Doppelcellokonzerten von Antonín Reicha und Bernhard Romberg bei. Die Aufnahme hat in der Presse großen Zuspruch gefunden. So hieß es in einer Besprechung des Deutschlandfunks: „Die Aufnahme mit Delepelaire und Koncz setzt Maßstäbe.“

Die Lauterer Aufführung findet im Rahmen der „À-la-carte“-Konzerte statt, allerdings auch diesmal in der Fruchthalle. Das Konzert wird im Hörfunkprogramm SWR2 zwischen 13 und 14 Uhr live übertragen. Fürs Mittagessen, das ab 12 Uhr serviert wird, ist eine Voranmeldung erforderlich.

