Viele Kinder, die nach den Sommerferien von der vierten in die fünfte Klasse wechseln, möchten dazu nur zu gerne einen neuen Schulranzen mitnehmen – obwohl der alte oft noch super in Schuss ist. Gleichzeitig gibt es viele Familien, die sich die teuren Schulranzen nicht leisten können. Im dritten Jahr bietet das Arbeits- und Sozialpädagogische Zentrum (ASZ) dafür jetzt wieder eine Sammelaktion an.

Gebrauchte Schulranzen können am Freitag, 12. Juli, zwischen 12 und 15 Uhr vor dem Eingang des ASZ in der Pfaffstraße 3 abgegeben werden. Die Schulranzen sollen dann im Laufe des Jahres Kindern bedürftiger Familien zugutekommen, schildert Hannah Laufer, Kita-Sozialarbeiterin im ASZ.

Die gesammelten Rucksäcke werden wie bisher dann im Clearinghaus des ASZ in der Pariser Straße 90 sortiert und anschließend im dortigen Keller aufgebaut. Wie in einem Geschäft sollen die Kinder bedürftiger Familien sich dort dann selbst den Rucksack aussuchen dürfen, der ihnen von der Form und von den Motiven her gefällt. „Wir gucken vorher nach, dass die Rucksäcke gut in Schuss sind“, versichert die Sozialarbeiterin.

Alle Schulranzen, die das ASZ in diesem Jahr einsammelt, sollen außerdem in Kooperation mit dem Verein Lichtblick 2000 und Rotaract Kaiserslautern mit Gutscheinen bestückt werden, mit denen sich die Kinder zusätzlich noch einen Turnbeutel und Turnschläppchen aussuchen können. Dazu gibt es für alle teilnehmenden Kinder etwas zu gewinnen. Jedes Kind, das einen Schulranzen abgibt, kann an einer Tombola teilnehmen, bei der es dank einer großzügigen Unterstützung durch die SWK kleine Preise zu gewinnen gebe, erläutert die Sozialarbeiterin.

Um an der Tombola teilzunehmen ist es wichtig, dass bei der Abgabe des Schulranzens immer auch ein Name und eine Telefonnummer angegeben werden.