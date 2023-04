Gebäudebrüter leben unmittelbar unter uns – versteckt und teils unbemerkt. Die Stadt ruft nun zur Mithilfe bei der Erfassung der Gebäudebrüter auf. Der Grund: Was man nicht kennt, kann man auch nicht schützen.

Sie wohnen mit uns unter einem Dach. Einige erfreuen uns morgens durch lautes „Tschilpen“, einige sehen wir aufgeregt wippend nach Insekten suchen, andere jagen im Sturzflug der Maus hinterher. Während Spatz, Rotschwänzchen, Turmfalke, auch Mauersegler, Schwalben, Stare und Dohlen durchaus noch als Mitbewohner bemerkt werden, gibt es Tiere, die erst in der Dämmerung, und dann völlig lautlos, aus den Mauernischen hervorkommen, um nach Nahrung zu jagen. Die Rede ist von Fledermäusen, die sich, genau wie gebäudebesiedelnde Vogelarten, mit ihren Lebensansprüchen Mensch und Stadt angepasst haben. Aus den ehemaligen Felsen- und Baumspaltenbewohnern oder Höhlenbrütern sind Arten geworden, die Dachziegeln, Spalten und Risse im Mauerwerk sowie das geschützte Plätzchen zwischen Spalierobst oder der Kletterrose direkt an der Fassade als attraktiven Wohn- und Brutraum nutzen.

Energetische Sanierung birgt Gefahren für Gebäudebrüter

Es ist durchaus ein Geben und ein Nehmen: Der Mensch gibt Wohnraum, wenn auch ungefragt, dafür halten Vögel und Fledermäuse die Insekten rund ums Haus im Zaum. Also alles gut? Nicht unbedingt. Die energetische Modernisierung von Gebäuden birgt erhebliche Gefahren für Gebäudebrüter. „Wärmedämmung ist sehr wichtig, nur gehen dabei viele Quartiere für Vögel und Fledermäuse verloren“, sagt Jürgen Reincke, Vorsitzender im Naturschutzbund (Nabu) Kaiserslautern und Umgebung. Er verweist darauf, dass mit einer guten Sanierungsplanung die Gefahr für die Tiere abgewendet werden kann. Womöglich könne die eine oder andere Art sogar davon profitieren. Schließlich gibt es mittlerweile eine große Bandbreite an technologisch hochwertigen Lösungen für Quartiere und Nisthilfen, die sich elegant in Wärmedämmsysteme integrieren lassen. „Nistkästen oder Quartiere für Fledermäuse können als Einbausteine in das Mauerwerk beziehungsweise in die Dämmung integriert werden“, führt Reincke ein Beispiel an.

Teils werden Baustopps verhängt

Häufig ist allerdings das Problem, dass bei der Sanierung von Gebäuden Nistplätze und Quartiere gar nicht oder nicht rechtzeitig entdeckt werden. Angestammte Lebensstätten und ganze Koloniestandorte gehen verloren, wenn Nischen verschlossen werden, um den Wärmeschutz zu verbessern. Das ist ein Grund, weshalb die Bestände der von Gebäuden abhängigen Tierarten rückläufig sind. Dabei ist es ein klarer Verstoß gegen deutsche und europäische Naturschutzgesetze, Ruhe- und Fortpflanzungsstätten von Tieren zu beeinträchtigen oder zu zerstören. Werden diese erst während der Bauphase entdeckt, müssen Behörden daher oftmals Baustopps verhängen. Das führt zu massiven Verzögerungen und hohen Kosten.

Unbesetzte Schwalbennester sind von Interesse

Doch was man nicht kennt, kann man nicht schützen. Die Stadt Kaiserslautern hat deshalb zur Mithilfe bei der Erfassung der Gebäudebrüter aufgerufen. „Die Tiere an Gebäuden sind ebenso gesetzlich geschützt wie die in der freien Landschaft oder im Wald. Um sie besser schützen zu können und ihre ebenso geschützten Nester und Quartiere zu erhalten, sollen insbesondere die Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen im Stadtgebiet Kaiserslautern einschließlich der Ortsteile erfasst werden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Untere Naturschutzbehörde ist auf die Hilfe der Bürger angewiesen, um sich einen Überblick verschaffen zu können, wo sich aktuell oder auch regelmäßig Nester oder Verstecke von geschützten Tieren an Gebäuden befinden und um welche Arten es sich dabei handelt. Auch unbesetzte Schwalbennester seien von Interesse, da sie immer wieder genutzt werden.

Brutstätten einfach online melden

„Ich bin absolut begeistert“, sagt Jürgen Reincke, der den Aufruf der Stadt unterstützt, sich am Haus umzusehen und entdeckte Arten zu melden. Artenfunde am Haus können der Stadt bis Ende Mai 2023 unter https://geoportal.kaiserslautern.de/artenfund gemeldet werden. Alternativ können Bürger über kaiserslautern.de (Sozial-Leben-Wohnen - Umwelt - Natur und Landschaft) den Meldebogen nutzen. Fragen beantwortet die Untere Naturschutzbehörde unter Telefon 0631 365-2788, per E-Mail an sandra.bortz@kaiserslautern.de oder an umweltschutz@kaiserslautern.de.