Die Idee, die Gartenschau über Winter zu öffnen, komme bei Kindern und Jugendlichen gut an, berichtet Moritz Behncke, der Vorsitzende des Jugendparlaments. „Da ist immer was los“. Für das Jugendparlament ist das ein Erfolg seiner politischen Arbeit. Die Mitglieder hatten ihren Vorschlag im November in den Stadtrat eingebracht, wo er einstimmig angenommen wurde. Hintergrund ist, dass wegen der Corona-Pandemie viele Freizeitmöglichkeiten in der Stadt weggefallen sind. Hier für einen Ausgleich zu sorgen, war das Ziel des Jugendparlaments, das derzeit aus 17 Mitgliedern im Alter zwischen 15 und 21 Jahren besteht. Das Jugendparlament hatte sich im August 2019 konstituiert, nachdem sein Vorgänger vor zehn Jahren wegen mangelnder Beteiligung aufgelöst worden war. Im Stadtrat hat das Jugendparlament ein Initiativrecht und kann sämtliche Ausschüsse besuchen.