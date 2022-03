Mit Sorge sieht RHEINPFALZ-Leser Frank Scherer, dass die Stadtbildpflege offenbar beabsichtigt, den Wertstoffhof in Erfenbach nach und nach zu schließen.

Mit halbtäglichen Schließungen habe es beim Erfenbacher Wertstoffhof begonnen, bis nur noch zweieinhalb Tage übriggeblieben seien, berichtet Frank Scherer der RHEINPFALZ. „Diese wurden jetzt auch noch stundenweise gekürzt“, so der Leser. Dabei sei der Wertstoffhof doch eine gut angenommene Abgabestelle für Altgeräte, Papier, Verpackungen und insbesondere Gartenabfälle aller Art. Gerade für die Bewohner von Ortsteilen sei dieser gut erreichbar und werde gerne genutzt.

Auf lange Sicht soll der Wertstoffhof ganz geschlossen werden, befürchtet Scherer. „Die Bürger sollen dann alle den Wertstoffhof in der Daennerstraße nutzen.“ Wie der Wertstoffhof in der Pfaffstraße habe der an sechs Tagen die Woche geöffnet. Ebenso die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), die Luftlinie 500 Meter von der Daennerstraße entfernt sei. Für Ortsteile wie Erfenbach mit viel Grünschnitt sei das ein großer Nachteil.

Öffnungszeiten sind eine Geldfrage

Wie Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege, auf Anfrage mitteilt, seien die reduzierten Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in Erfenbach eine Entscheidung politischer Vertreter, verweist sie auf den Werksausschuss. Im Vergleich zu den Wertstoffhöfen in der Pfaffstraße und in der Daennerstraße sei die Frequenz des Wertstoffhofes in Erfenbach eher niedrig.

Mit Beschluss des Werksausschusses seien die Öffnungszeiten in Erfenbach zurückgefahren und die in der Daennerstraße erweitert worden. Vorläufig soll der Wertstoffhof in Erfenbach zu den bestehenden Anlieferungszeiten weiter betrieben werden, so Buchloh-Adler. Letztlich seien die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs im Stadtteil Erfenbach jedoch eine Kostenfrage.

Info

Der Wertstoffhof in Erfenbach, Siegelbacher Straße 187, ist Montag, Mittwoch und Donnerstag geschlossen. Die Öffnungszeiten sind Dienstag: 10 bis 12 Uhr, 12.30 bis 18.30 Uhr; Freitag: 8 bis 12 Uhr, 12.30 bis 16.30 Uhr; Samstag: 8 bis 12 Uhr.