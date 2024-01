Das Dokumentartheaterstück „Mädchen mit Hutschachtel“ ist am Sonntag, 4. Februar, als Gastspiel der Badisches Landesbühne am Pfalztheater auf der Werkstattbühne zu erleben. Das Stück blickt zurück auf die NS-Zeit. Im Mittelpunkt steht ein jüdisches Schicksal, das für viele steht.

Inszeniert hat „Mädchen mit Hutschachtel“ die Schweizerin Petra Jenni, die in dieser Saison von Bruchsal als Chefdramaturgin nach Kaiserslautern gewechselt ist. Die Idee zu dem Stück kam den Theatermachern in Bruchsal durch einen NS-Propagandafilm, der die Deportation von Juden in Bruchsal am 22. Oktober 1940 zeigt. Darin ist ein Mädchen mit einer Hutschachtel zu sehen.

Ausgehend von den Fragen, wer dieses Mädchen wohl war und was aus ihm geworden ist, haben sich die Autorin Lisa Sommerfeldt und Petra Jenni als Dramaturgin und Regisseurin auf Spurensuche begeben. Sie fanden heraus, dass es sich dabei um die heute in den USA lebende 95-jährige Edith Leuchter (geborene Löb) handelt. Das 95-minütige Stück, das nun am Sonntag ab 16 Uhr gezeigt wird und für alle ab 14 Jahren gedacht ist, erzählt aus ihrem Leben. Es basiert auf Interviews, Briefen, Gerichtsakten und anderen Zeitdokumenten. Die Rolle der Edith spielt Hannah Ostermeier.

Flucht in die USA

Am 22. Oktober 1940 waren über 6500 Jüdinnen und Juden aus Baden und der Saarpfalz nach Gurs verschleppt worden. Edith Löb war zwölf Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter und Großmutter aus ihrem Alltag in Bruchsal gerissen wurde. Ihr jüngerer Bruder Heinz war zu dieser Zeit in einem Kinderheim in Frankfurt, ihr Vater bereits in die USA geflohen. Edith wurde später aus dem Lager befreit und konnte unter falschem Namen untertauchen. Nach dem Krieg gelang es ihr, nach New York auszuwandern. Heinz und ihre Mutter wurden in Auschwitz umgebracht.

Dem Pfalztheater ist es wichtig, dieses Gastspiel gerade jetzt zu zeigen: „In einer Zeit, in der Nationalismus und Rassismus wieder erstarken, muss die Erinnerungskultur lebendig gehalten werden. Denn das, was Edith und ihrer Familie und Millionen von anderen Jüdinnen und Juden angetan wurde, darf nie wieder passieren.“ ütz

