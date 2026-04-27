Die Company des Stadttheaters Gießen fesselte am Samstagabend auf der Werkstattbühne Jung und Alt mit ihrem Gastspiel „Opiate“.

Diese Choreografie von Luana Rossetti zu Musik von Mo Heidrich lebt, atmet, pulsiert und hämmert sich mit ihren harten Rhythmen in das Bewusstsein der Tänzer und des Publikums. Die Zwänge der menschlichen Existenz, denen sich niemand entziehen kann, ergreifen in Mo Heidrichs Sounds Besitz von den Tänzern. Und vielleicht auch von den Zuschauern?

Mit sphärischen Klängen setzt „Opiate“ ein, das Publikum sitzt im Quadrat um die mit Erde bedeckte Bühne und ist so einerseits in unmittelbarer Nähe zu den Tänzern, andererseits begrenzt es ihren Aktionsradius. Immer wieder bricht die Choreografie die Grenzen zwischen der Fiktion auf der Bühne und den Zuschauern um sie herum auf, Tänzer setzen sich zwischen die Besucher, andere jagen in wilder Hast durch die Zuschauerreihen, getrieben und verfolgt.

Starre und Verkettung

Zunächst aber scheinen die drei Tänzer und zwei Tänzerinnen aus einer tranceähnlichen Starre zu erwachen, die beiden Frauen sind zudem durch ihre ineinander verflochtenen Zöpfe aneinander gekettet; erst im Verlauf des Stücks können sie sich voneinander befreien. Sie erheben sich in Zeitlupe wie in Reaktion auf die Klänge aus dem Nirgendwo, deren magischem Zwang sie sich nicht entziehen können.

„Opiate dämpfen Schmerzen und haben ein hohes Suchtpotential. Sie sind ein Sinnbild für Strukturen und Gewohnheiten in unserem Leben, von denen wir glauben, dass wir ohne sie nicht leben können“, sagt Luana Rossetti selbst über ihre Arbeit.

Zwanghaftes Wechselspiel

Naturgeräusche wie prasselnde Regentropfen durchbrechen die Soundscape immer wieder, doch sie wirken nicht beruhigend, sondern vielmehr einlullend, sie betäuben das Bewusstsein, etablieren ein neues rituelles Korsett im zwanghaften Wechselspiel von Nähe und Distanz, das die Protagonisten immer wieder nicht nur mit dem Anderen, sondern auch mit sich selbst und den eigenen Ängsten konfrontiert, die die Begegnung scheitern lassen. Manchmal erinnern Szenen an eine Fixerorgie, in der sich Menschen betäuben, um ihrem Leben zu entrinnen und in ein anderes zu flüchten, manchmal setzen sie diese Flucht in wilder Hetze über die Bühne und durch das Publikum um. Macht und Dominanz spielen hier eine wichtige Rolle, auch der panische Ausbruch aus der geforderten Unterwerfung. Dann wieder suchen sie Nähe und Begegnung, immer wieder und wieder, denn eine echte Zweisamkeit entsteht nie. Dazu hämmern, pochen, klopfen, pulsieren, dröhnen die Klänge von Mo Heidrich, gelegentlich fast bis zur Schmerzgrenze. Zwischendurch finden trotz allem immer wieder intensive Begegnungen zwischen Menschen statt, doch sie münden in eine selbstzerstörerische Erschöpfung, nicht in Erfüllung.