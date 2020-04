Von Claudia Schneider

Ungewöhnlicher Auftritt am Freitagmittag auf dem Kaiserslauterer Martinsplatz. Kaiserslauterer Gastronomen und Hoteliers hatten Stühle aufgestellt, die leer blieben. Es war eine stille Protestaktion, die auf die Not der Branche aufmerksam machen sollte.

Alle trugen Mundschutz und Gummihandschuhe. Damit wollten sie auch zeigen, dass sie die Hygieneregeln beherrschen. Mindestens 25 Vertreter des Gastgewerbes waren gekommen, alle hatten Redebedarf und waren sichtlich froh, mal unter Leute zu kommen.

Branche kämpft ums Überleben

Patrizia Boßert, lokale Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes (Dehoga), stellte klar: „Die Situation ist ganz schlimm. Wir kämpfen ums Überleben.“ Mit der Aktion, die auch in anderen Städten stattfindet, wollten Gastronomen und Hoteliers zeigen, dass sie zusammenstehen. Ihre Forderung an die Landesregierung: „Wir brauchen ein Datum für ein stufenweises Wiederhochfahren der Betriebe.“ Außerdem seien weitere echte Soforthilfen erforderlich, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Ohne mehr finanzielle Unterstützung werde es ein Großteil der Unternehmen und die Vielfalt an Ausgeh- und Einkehrmöglichkeiten in der Stadt bald nicht mehr geben, so Boßert. Die Absenkung der Mehrwertsteuer auf servierte Speisen und Getränke könne nur ein erster Schritt der Hilfe sein.