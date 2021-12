Verschärfte Schutzmaßnahmen gegen Corona erschweren Lauterer Gastronomen das Geschäft. Absagen von Weihnachtsfeiern, weniger Gäste und weniger Umsatz sind die Folgen. Mal wird von Lieferservice, mal von Kurzarbeit Gebrauch gemacht. Die Perspektive für viele Gastwirte ist beängstigend.

Von Joachim Schwitalla

Thomas Frisch, Inhaber und Küchenchef des Restaurants 11 A am Stiftsplatz, hat seine Mitarbeiter mit Ausnahme der Auszubildenden im Dezember in Kurzarbeit geschickt. 25 Voll- und Teilzeitkräfte an der Zahl. „Im Wechsel kommen sie einmal die Woche“, berichtet Frisch. Er habe die Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit angemeldet. So bekämen die Mitarbeiter immerhin 60 Prozent ihres Nettogehalts. „Im zweiten Lockdown waren es 80 Prozent.“

Im Dezember hatte das Restaurant 11 A viele Absagen von Weihnachtsfeiern hinnehmen müssen. „Waren wir zu normalen Zeiten bis unters Dach rappelvoll, haben wir allein in den letzten Tagen Absagen von annähernd 400 Personen zu verzeichnen.“ Zum Glück laufe der Mittagstisch normal, auch sei das Restaurant freitags und samstags abends gefragt. Die Leute seien sehr zurückhaltend geworden. Dazu habe wesentlich die 2G-plus-Regel beigetragen.

Von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag hat das 11 A jeweils mittags geöffnet. Während die beiden Feiertage ausgebucht sind, gibt es an Heiligabend und für das Gala-Menü an Silvester noch frei Plätze. „An diesen Tagen sind wir bislang nur zu 50 Prozent belegt“, so Frisch. „Die Gäste haben Mitleid mit uns, weil wir den Kopf hinhalten müssen. Wenn das so weiter geht, bleibt das Lokal im Januar geschlossen. Wir können nichts daran ändern, wir geben unser Bestes.“

In der Vorweihnachtszeit kommen fast nur Stammgäste

Vom Weihnachtsgeschäft nicht verwöhnt ist auch das Hotel-Restaurant Fröhlich in Dansenberg. „Fast alle Weihnachtsfeiern, die vorgemerkt waren, wurden abgesagt“, verweist Max Fröhlich auf 95 Prozent der Feiern. „Das haben wir in dem Ausmaß noch nicht erlebt.“ Die 2G-plus-Regel habe die Leute zurückgehalten. Lediglich ein paar langjährige Stammgäste hätten sich eingefunden. „Am 1. Adventssonntag, hätten wir unser Lokal zulassen können.“ An einem Tag wie dem 1. Advent, an dem das Lokal normalerweise ausgebucht sei, seien gerade mal neun Mittagessen bestellt worden.

Mit gemischten Gefühlen sieht der Juniorchef den Weihnachtsfeiertagen entgegen. Heiligabend bleibt die Lokalität geschlossen. An den beiden Feiertagen hat Fröhlich jeweils ab 12.30 Uhr ein paar Reservierungen zu verzeichnen. „Kein Vergleich zu den Vorjahren.“ Hinzu komme, dass die Tische mit Abstand gestellt seien und größere Tafeln wegen der Schutzauflagen entfallen. Von 11.30 bis 12.30 Uhr bietet das Restaurant Fröhlich ein Menü per Abhol- und Lieferservice. Wildschweinwürfel in Rotweinsoße mit Walnüssen, Trauben und Speck, gibt Fröhlich, einen Vorgeschmack. „Als Dessert Bratapfel-Tiramisu.“ Das Angebot sei bereits ausgebucht.

An Kurzarbeit seiner Mitarbeiter denkt der Gastronom noch nicht. Nach Weihnachten stehen bis zum 14. Januar erst einmal Betriebsferien an.

Beliebte Altenhilfe-Weihnachtsfeier muss ausfallen

„Große Feiern wurden abgesagt, kleinere sind geblieben. Wir haben ein bisschen zu tun“, sagt Martina Langguth, die Chefin vom „Julien“, des Restaurants mit französischer Küche. Bereits zum zweiten Mal hintereinander ist es ihr nicht möglich, die seit 2000 stattfindende Weihnachtsfeier an Heiligabend für „alt – arm – allein“ auszurichten. Bis zu 60 Senioren hatte sie in den zurückliegenden Jahren zu Weihnachten in ihr Restaurant und auf ihre Rechnung eingeladen.

An Heiligabend hat das Restaurant nun geschlossen. „An dem Tag gönnen wir unseren Mitarbeitern eine Ruhepause.“ An den beiden Weihnachtsfeiertagen ist ab 18 Uhr geöffnet. Angeboten wird ein Weihnachtsmenü. „Wir sind fast ausgebucht.“ Das gilt auch für das Silvestermenü, zu dem Martina Langguth überwiegend Stammgäste erwartet. Bis Silvester hat das Restaurant zu den üblichen Zeiten geöffnet. „Nach Silvester schließen wir für drei Tage“, will die Chefin sich und ihren Mitarbeitern eine kleine Auszeit gönnen.

Immerhin Buchungen für Silvester

Uwe Graf, der Betreiber des „Lautrer Wirtshauses“, hat nach Absagen und Stornierungen großer Feiern mit mehr als 100 Gästen nach eigenen Angaben rund 40.000 Euro verloren. Zum Essen ins Restaurant komme kaum jemand. „Wir leben vom Abhol- und Lieferservice.“ Doch der decke nicht einmal die Kosten. 2G habe für die Gastronomie bereits zu einem großen Einbruch der Gäste geführt. „Die 2G-plus-Regel reduzierte die Besucherzahl auf null.“

Heiligabend und über die Weihnachtsfeiertage ist das Wirtshaus geschlossen. „Wir bieten lediglich unseren Abhol- und Lieferservice an.“ Guter Hoffnung ist Graf, dass zumindest die Silvesterfeier stattfinden kann. Er habe gut 100 Reservierungen. Geboten wird ein Büffet und Tanz. „Definitiv gestorben“ seien die Veranstaltungen von Karnevalsgesellschaften, bedauert er. Für die Karnevalisten von Rot-Weiß, vom Kegelclub Bahnheim und Kinderfasching war das Lautrer Wirtshaus in den Jahren vor der Pandemie eine kleine Hochburg. Vom Staat sei im Augenblick keine Hilfe zu erwarten, bedauert Graf.