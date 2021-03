Als am Montag, 22. März, die Außengastronomie wieder öffnen durfte, hat sich Volker Hartlaub mit seiner Frau Petra Huber beim Deutschen Roten Kreuz auf Corona testen lassen. „Der Test war negativ!“ Bei dieser Gelegenheit hat sich der Betreiber des Restaurants Sommerhaus in der Pfaffenbergstraße nahe der Technischen Universität Kaiserslautern zeigen lassen, was man bei der Durchführung eines Schnelltests zu beachten hat. Seitdem hat der Gastronom den Test mehr als 30 Mal seinen Gästen angeboten. 200 Schnelltests hat er sich besorgt. Nicht jeder Gast sei in der Lage, einen negativen Test vorzuweisen, der nicht älter ist als 24 Stunden.

Test als Bonbon für die Kunden

Ein Hinweis vor dem Restaurant signalisiert Besuchern, dass sie sich vor Betreten der Außengastronomie testen lassen können. Gast kann nur sein, wer einen negativen Test vorweisen kann, sagt Volker Hartlaub, der das Sommerhaus seit 24 Jahren betreibt. Dank der Einweisung beim Deutschen Roten Kreuz sei er jetzt in der Lage, seine Gäste auf Wunsch zu testen. Dazu müssen diese etwas Zeit mitbringen. „Fünf Minuten für die Durchführung des Tests und 15 Minuten Wartezeit für das Ergebnis.“ Ist der Test negativ, stellt Volker Hartlaub eine Bescheinigung mit einem Stempel des Restaurants Sommerhaus aus. Dafür stellt er dem Gast 5,90 Euro – die Selbstkosten – in Rechnung. „Ein günstiger Preis, ein Bonbon für den Kunden.“ Als Gastronom habe er die Berechtigung, einen bei ihm durchgeführten, negativen Test zu bescheinigen. Natürlich könne der Gast auch eine Bescheinigung mit einer aktuellen Laufzeit von 24 Stunden mitbringen.

Die Außengastronomie sei vom Wetter abhängig. Der Besuch in den vergangenen Tagen sei ordentlich gewesen. „Aber es war kein Run.“ Für gute Buchungen im Biergarten mit Terrasse hat das sommerliche Wetter am Dienstag gesorgt. Seinen Abholservice wird Volker Hartlaub über die Ostertage hinaus anbieten. 150 Bestellungen kann er von Karfreitag bis Ostermontag bereits verzeichnen. „Ich bin zufrieden.“