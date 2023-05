Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenigstens ein Café, gerne aber auch ein kleines Restaurant im Pfalztheater oder auf dem Gelände davor: Wie sehr und vor allem wie lange haben Lauterer sich das schon gewünscht? Der Traum wird wahr, und zwar schon sehr, sehr bald. Am Freitag eröffnet Ricardo Monteiro im mittleren Foyer sein „Restaurant im Pfalztheater“.

In Portugal geboren, ist Monteiro seit 30 Jahren fest in Kaiserslautern und in der Pfalz verwurzelt. Als Event-Dienstleister war er 15 Jahre deutschlandweit unterwegs und auch das Pfalztheater