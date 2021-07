Im Zuge der Corona-Pandemie verzeichnen die Kaiserslauterer Hotels und Gaststätten laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) „eine dramatische Abwanderung von Fachkräften“. Innerhalb des vergangenen Jahres haben in der Stadt rund 500 Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte dem Gastgewerbe den Rücken gekehrt – das ist nach Angaben der NGG jeder siebte Beschäftigte der Branche. Angesichts der Lockdowns bis in den Mai hinein habe sich der Personal-Schwund nochmals zugespitzt, befürchtet Holger Winkow, Geschäftsführer der NGG-Region Pfalz.

„Viele Menschen schätzen es, nach langen Entbehrungen wieder essen zu gehen oder zu reisen. Aber ausgerechnet in der Sommersaison fehlt einem Großteil der Betriebe schlicht das Personal, um die Gäste bewirten zu können“, so Winkow. Nach Angaben der Arbeitsagentur beschäftigte das Hotel- und Gaststättengewerbe in Kaiserslautern zum Jahreswechsel 2910 Menschen. Genau ein Jahr zuvor – vor Ausbruch der Coronavirus-Pandemie – waren es noch 3392.