War es ein Schuss aus einem Luftgewehr, der die Scheibe des Wohnzimmerfensters einer Frau in der Gasstraße beschädigt hat? In diesem Fall ermittelt die Polizei. Die Anwohnerin hatte am Sonntagabend eine Sachbeschädigung an ihrem Fester bei der Polizei angezeigt. Wie der Schaden im zweiten Obergeschoss entstanden ist, konnte sich die Frau nicht erklären.

Erste Überprüfungen vor Ort ergaben, dass die äußere Scheibe des doppelverglasten Fensters ein kleines kreisrundes Loch hat. Form und Position des Lochs lassen vermuten, dass der Schaden durch den Schuss mit einer Zwille oder einem Luftgewehr verursacht wurde, so die Polizei. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.