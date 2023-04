Im Dezember vergangenen Jahres hatte der Stadtrat ein Maßnahmenpaket beschlossen, um auf einen längeren Ausfall der Strom- und Gasversorgung vorbereitet zu sein. Ein Teil dieser beschlossenen Maßnahmen soll nun nicht weiterverfolgt werden.

Der Grund: Die befürchtete Gasmangellage wird voraussichtlich auch im Winter 2023/24 nicht eintreten. Zum 11. April dieses Jahres waren die Gasspeicher laut Bundesnetzagentur zu 64,53 Prozent gefüllt, zur gleichen Zeit im Vorjahr betrug der Füllstand lediglich 28,61 Prozent. Nach Einschätzung der Verwaltung wird eine Gasmangellage somit zunehmend unwahrscheinlicher. Daher hat der Stadtrat am Montag entschieden, einen Teil der Vorbereitungen zu stoppen. So wird laut Axel Becker von der Verwaltung auf die Ausrüstung des Rathauses und des Rathauses Nord mit mobilen Heizgeräten und Notstrom, die Ausstattung der Turnhalle der Goetheschule mit Notstrom und die Vorbereitung als Evakuierungsraum, die Ausstattung einer Not-Schule und Not-Kita sowie die Lebensmittelbevorratung verzichtet. Rund 950.000 Euro der geplanten Ausgaben von rund 1,6 Millionen Euro spart die Stadt damit ein. Umgesetzt wird dagegen die Ausstattung der Feuerwehrgeräte, beispielsweise mit Notstromaggregaten und Funkgeräten. Sie sollen der Bevölkerung im Krisenfall als sogenannte Leuchttürme dienen. Angeschaffte Satellitentelefone und Digitalfunkgeräte könnten auch in anderen Krisensituationen eingesetzt werden, heißt es von der Verwaltung.

Feuerwehr will haltbare Lebensmittel anschaffen

Sascha Faber von der Feuerwehr Kaiserslautern merkte im Rat an, dass die Wehr bei der Notfallversorgung bei einem großflächigen Stromausfall schlecht aufgestellt sei. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät jedem Bürger, einen Lebensmittelvorrat für zehn Tage vorzuhalten. Als Feuerwehr und Katastrophenschutz wolle man mit gutem Beispiel vorangehen, so Faber. Rund 11.000 Euro bräuchte man für Lebensmittel, die zehn Jahre haltbar sind, sowie einen Mineralwasservorrat. Dem stimmte der Rat bei einer Enthaltung zu.