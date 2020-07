Brand am Montagabend am Opelkreisel in Kaiserslautern: Im sechsten Obergeschoss eines Wohnhauses hinter dem Baumarkt OBI brannte auf einem Balkon ein Gasgrill, neben einer Gasflasche. Die Polizei, zufällig vor Ort, räumte das Gebäude. Die um 18.26 Uhr alarmierte Feuerwehr löschte den Brand mit einem Pulverlöscher. Über die Drehleiter wurde die Gasflasche noch gekühlt. Nennenswerten Sachschaden am Gebäude gab es nicht, wie Einsatzleiter Stephan Moritz am Abend gegenüber der RHEINPFALZ erklärte. Die Wohnung war verqualmt und wurde belüftet. Die Feuerwehr war mit 18 Mann vor Ort, die Polizei mit sechs Kräften.