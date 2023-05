Welche gefährlichen Folgen falsch entsorgter Müll haben kann, zeigte sich bei einer Explosion in einem Müllauto. Eine Propangasflasche, die fälschlicherweise in einem Restabfallbehälter entsorgt wurde, explodierte während des Pressvorgangs im Müllfahrzeug.

Die Explosion der unerkannten Gasflasche löste einen Feuerwehreinsatz im Osten der Stadt aus, teilt die Stadtverwaltung mit.

Deshalb appelliert Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK), keine Materialien, die explodieren oder in Brand geraten können, in den Abfallbehältern zu entsorgen, da sie oft erst zu spät erkannt werden. „Dies kann für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr gefährlich werden.“

So auch bei der Restmülltour der SK: Trotz des Sicherheitsabstands zum Abfallfahrzeug erwischte die unerwartet daraus hervorschießende Stichflamme die Haare eines Müllladers. Auch die Ladung des Müllfahrzeugs fing Feuer, das die SK-Mitarbeiter vor Ort durch einen mitgeführten Feuerlöscher eindämmen konnten. Anschließend musste der gesammelte Abfall im Betriebshof der SK vollständig ausgeladen werden, wo ihn die Feuerwehr endgültig löschte. Zudem kam die Polizei hinzu, um Ermittlungen aufzunehmen. Von der Explosion bis zur endgültigen Löschung des Brandes vergingen etwa zwei Stunden. Die Mitarbeiter blieben glücklicherweise unverletzt und auch am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Akkus, Batterien, Chemikalien und Gasflaschen sowie andere explosive und brennbare Materialien gehören in keine der Mülltonnen am Wohnhaus, macht Buchloh-Adler klar. Mögliche Entsorgungswege sind das Umweltmobil und die Sonderabfallannahmestelle der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK). Akkus und Batterien werden auch auf den Wertstoffhöfen der SK angenommen. Eine Rückgabe in Geschäften ist bei Akkus, Batterien und Gasflaschen ebenfalls möglich. Die Wege der Entsorgung weiterer potenziell gefährlicher Materialien können auf der Internetseite der Stadtbildpflege eingesehen werden. Sollte die Entsorgung bestimmter Abfälle dennoch unklar sein, ist die Abfallberatung der SK per E-Mail unter kundenservice@stadtbildpflege-kl.de oder telefonisch unter 0631 365-1700 erreichbar.