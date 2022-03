Die Innenstadt in Landstuhl ist derzeit gesperrt. Bei Bauarbeiten in der Luitpoldstraße wurde eine Gasleitung beschädigt. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Der Alarm sei gegen 13 Uhr eingegangen, berichtet der stellvertretende Wehrleiter Rüdiger Väth. Feuerwehr und Gefahrstoffzug rückten aus. Luitpold- und Ludwigstraße seien nun gesperrt, auch Gebäude hätten geräumt werden müssen. Derzeit sei eine Firma dabei, die Straße aufzuschneiden und die Gasleitung zu reparieren, berichtet Väth. Das dauere aber noch eine ganze Weile an.