Rund 70.000 Blumen, Märkte, Ausstellungen und Theater – am Samstag öffnet die Kaiserslauterer Gartenschau zum 15. Mal unter Regie der Lebenshilfe Westpfalz ihre Pforten. Auf die kleinen Gäste wartet in diesem Jahr ein neues Piraten-Kletter-Schiff, wie David Lyle, der geschäftsführende Vorstand der Lebenshilfe. Daneben sollen zahlreiche Veranstalter die Besucher in den Neumühlepark und auf den Kaiserberg locken. „Im vergangenen Jahr sind wir mit angezogener Handbremse aus Corona herausgekommen“, so Lyle. In diesem Jahr gebe es wieder das volle Programm.

Welche Veranstaltungen auf die Besucher warten und was es sonst Neues gibt, lesen Sie hier.