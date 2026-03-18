Bevor die Gartenschau ihre Tore öffnet, steht einiges an Arbeit an. Das gilt auch für den Verein Lauter Steine, der die Lego-Ausstellung auf dem Gelände organisiert.

Damit die Exponate pünktlich zur Eröffnung am 1. April glänzen, wird derzeit fleißig geputzt. Nur – wie lassen sich die Millionen von Steinen reinigen? Doch bestimmt nicht mit dem Staubsauger, oder? „Doch, genauso“, erzählt der Vereinsvorsitzende Martin Schild mit einem Lachen. Der Staubsauger werde mit einem Filter versehen, der verhindern soll, dass Steine verschluckt werden, die sich ungeplant von den Ausstellungsstücken lösen. Trotzdem werden regelmäßig Steine eingesaugt. „Danach wird der Staubsaugerbeutel aufgeschnitten und wir holen alles wieder raus“, erzählt Schild.

Ein anderer Weg sei Druckluft, mit der der Staub von den Bauwerken gepustet wird. Sobald das Wetter im März es zulässt, findet der Frühjahrsputz draußen statt. Dann werden die großen Exponate ins Freie gebracht, mit Wasser abgeduscht und mit Glasreiniger eingesprüht. Nach einer kurzen Einwirkzeit wird alles wieder abgewaschen. Während der Saison sammle sich viel Staub auf den Steinen, erklärt Schild.

Der Winter sei zudem die Zeit, um Verschleißteile auszutauschen, etwa die Räder an den Kirmes-Fahrgeschäften. Die müssen regelmäßig gewechselt werden, weil sie durch den andauernden Einsatz abnutzen, sagt Schild. Darum kümmere sich gerade der Lego-Kirmes-Experte des Vereins, Dieter Sültemeyer.

Legobauer haben eine große Fangemeinde

Der Terminkalender des Vereins ist bereits voll, in diesem Jahr stehen große Dinge an, erzählt Martin Schild. Wenn ihm vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, wie sich der Verein entwickelt, hätte er es vermutlich nicht geglaubt. Zu Beginn sei es sehr schwierig gewesen, überhaupt in Kontakt mit Lego zu kommen. Heute sitzt Schild in einer Arbeitsgruppe im dänischen Billund, der Verein aus Kaiserslautern gehört nach seiner Einschätzung zu einem der zehn größten in ganz Deutschland. Auch die Projekte, die der Verein stemmt, wachsen stetig. Gerade hat sich der Verein einen dritten Hänger gekauft, mit dem die Exponate durch ganz Deutschland, manchmal auch Europa, gefahren werden. „Eigentlich bräuchten wir noch einen vierten.“

107 Mitglieder zähle der Verein derzeit, Tendenz steigend. Die Atmosphäre sei sehr familiär und das soll auch so bleiben. Regelmäßige Wohltätigkeitsaktionen gehören genauso dazu wie Vereinstreffen zum gemeinsamen Bauen. Mittlerweile habe der Verein über 2000 Follower auf Instagram, darüber werden rund 176.000 Nutzerkonten erreicht, erzählt Schild.

Bei aller Freude über die vielen Ausstellungsmöglichkeiten müsse immer mitbedacht werden, dass das Programm von den Mitgliedern, die ihre Freizeit investierten, auch zu stemmen sei, schildert der Vereinsvorsitzende. Dennoch gehören eine gute Portion Ehrgeiz und Leidenschaft für das kreative Bauen mit Lego-Steinen sowie die Freude an der Vernetzung mit Gleichgesinnten klar zum Selbstverständnis des Vereins.

Mehrere Ausstellungen geplant

Das fängt bei Projekten in der Heimatstadt an: „Wir haben in Kaiserslautern eine ganz tolle Ausstellung“, sagt Schild. Die Halle messe etwa 800 Quadratmeter, über die Hälfte davon werde als Ausstellungsfläche bespielt. Dort werde einiges an Arbeit investiert, damit es für die Zuschauer spannend bleibe. Regelmäßig werden Exponate getauscht, Gast-Künstler stellen ihre Werke aus, über Workshops kommen die Lego-Bauer mit Besuchern in Kontakt.

Derzeit laufen Vorbereitungen für weitere Ausstellungen, die über das Jahr verteilt organisiert werden. Dazu zählt das erste Wochenende im September, an dem in der Stadthalle Landstuhl eine eigene Veranstaltung des Vereins geplant ist. Aussteller aus ganz Europa sollen kommen und den Besuchern die Möglichkeit geben, mit den Lego-Bauern in direkten Kontakt zu kommen. Der Verein organisiert das Event in Eigenregie, bisher sei es jedes Jahr gelungen, die Besucherzahlen zu steigern. 2025 seien über 4000 Gäste gekommen. Die Burg Nanstein, die dort bereits zu sehen war, wird derzeit weiter ausgebaut. „Es haben noch etliche Gebäude gefehlt“, sagt Schild.

In den vergangenen drei Jahren war der 3. Oktober für den Verein ein fester Termin, bei dem die Mitglieder mit ihren Legomodellen, darunter das Hambacher Schloss und die Porta Nigra, Teil der Landesvertretung Rheinland-Pfalz bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit waren. So auch in diesem Jahr in Bremen. Und so ist für Martin Schild eines sicher: „Für den Verein läuft es richtig gut.“