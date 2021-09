Bekanntes Festival im neuen Gewand: Im Neumühlepark ist das viertägige Straßentheater- und Musikfestival „Alles muss raus!“ gestartet. Nachdem das Festival im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, haben sich die Veranstalter in diesem Jahr ein pandemie-konformes Konzept überlegt. Zum ersten Mal ist der Neumühlepark Teil des Festivals. An drei Abenden wird dort das Theater Anu aus Berlin an sieben Stationen „Ovids Traum“ unter der künstlerischen Leitung von Bille Behr aufführen. Im Bild stellt Tänzerin Nathalia eine Szene zu Adam und Eva dar. Das Theater Anu gründete sich 2007 und widmet sich seither poetischen Theaterformen im Öffentlichen Raum. Samstag und Sonntag bietet das Festival ein Programm in der Innenstadt. Der Auftakt sei sehr gut und nach Plan verlaufen, berichtet Festivalleiter Andreas Meder. Alle Veranstaltungen seien sehr schnell ausgebucht gewesen, es gebe vereinzelt noch Restkarten.