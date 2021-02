Nach dem Besucherandrang am vergangenen Sonntag soll die Gartenschau mit einem gemeinsam mit Polizei und Ordnungsamt auf Corona-Maßnahmen abgestimmten Konzept bis einschließlich 14. März geöffnet bleiben. Zur Vorbereitung auf die neue Saison wird das Gelände danach für knapp zwei Wochen geschlossen.

„Wir hatten ausgiebige Gespräche mit der Polizei und dem Ordnungsamt“, berichtete Gartenschau-Geschäftsführer David Lyle am Mittwoch der RHEINPFALZ. Einvernehmliches Bestreben sei gewesen, den Park offen zu halten – solange die Zahl der Besucher nicht überhandnehme und die notwendigen Schutzmaßnahmen eingehalten würden. Dazu seien starke Kontrollen notwendig.

Wie Lyle erläuterte, wird die Wach- und Schließgesellschaft an den Samstagen und Sonntagen mit drei Personen darauf achten, dass die Besucher untereinander Abstand halten und Mund-/Nasenschutz tragen. Zusätzlich werde eine verantwortliche Fachkraft der Gartenschau anwesend sein. Diese werde entscheiden, wann das Eingangstor wegen zu vieler Menschen auf dem Gelände geschlossen werden muss. Falls notwendig, werde die Polizei hinzugezogen.

Parkschließungen sollen umgehend online bekanntgegeben werden

Sollte der Park geschlossen werden, werde er dies umgehend auf der Homepage der Gartenschau und auf Facebook bekannt machen, so Lyle. Er ging davon aus, dass dies – sobald die Sonnenstrahlen rauskommen – in der Regel sonntags ab 14 Uhr der Fall sein dürfte. Angesichts der am Wochenende erlebten Situation, erneuerte er seine Bitte an die Besucher, die er sich als Geschäftsführer der Gartenschau so niemals hätte vorstellen können: Sie sollen den Park an den Sonntagen den Besuchern überlassen, die keine Alternative dafür haben.

Die angestrebte Saisoneröffnung mit einem „angepassten Konzept“ kündigte Lyle für den 27. März, dem Beginn der Osterferien an. Den gewohnt perfekten Park dürften die Besucher bis dahin allerdings nicht erwarten – dazu habe der Natur in den Wintermonaten die Ruhephase gefehlt.